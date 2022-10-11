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Konya Ovası'nda pancar hasadı sevindirirken, şeker oranı düşük çıktı

Konya Ovası’nda geçen yılı rekolte kaybıyla kapatan şeker pancarı üreticileri, bu sene dekarda 7 ton verim elde ediyor. Rekoltenin yüksek olmasının çiftçiyi sevindirdiğini ancak şeker oranının düşük olduğunu belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, “Sahadaki verimler her zamanki gibi dekarda 7 ton verim var. Polar seviyesi de 16 olarak ölçülüyor. Polar seviyemiz bu yıl biraz düşük. Ya hava şartlarından ya da tohumdan kaynaklanıyor” dedi.

11 Ekim 2022 Salı 10:56
Konya Ovası'nda pancar hasadı sevindirirken, şeker oranı düşük çıktı

2 milyon 200 bin hektarlık ekili tarım arazisine sahip Konya'da, başta buğday, arpa, mısır, şeker pancarı ve yonca olmak üzere çok sayıda ürün üretimi yapılıyor. Yıllık, ortalama 910 bin dekarlık alanda 7 milyon 200 bin ton şeker pancarı üretiliyor. Ovadaki şeker pancarının hasadına ise başlandı. Konya Ovası, geçen yıl geçirdiği kurak dönemin ardından bu sene uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Geçen yıl meteorolojik kuraklıkla boğuşan ovada bu yılki verim, yüz güldürürken, pancardaki şeker oranı ise düşük çıktı.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, “Konya Ovası’nda yoğun olarak pancar hasadı yapılıyor. Sahadaki verimler her zamanki gibi dekarda 7 ton verim var. Polar seviyesi de 16 olarak ölçülüyor. Polar seviyemiz bu yıl biraz düşük. Ya hava şartlarından ya da tohumdan kaynaklanıyor. Pancarlarda biraz da kök çürüklüğüyle karşılaşıyoruz. Fabrikalar da çiftçimizin parasını erkenden öderse, çiftçimiz mutlu olur” dedi.

Şeker pancarındaki kalite düşüklüğünden yakınan Konya Ovası çiftçilerinden Fahri Durgut, “Tarlada verimlerimiz normal ama polar seviyelerimiz biraz düşük. Bu yıl biraz da pancarlarda hastalık nüksetti, o yüzden biraz mağdur olduk. Pancar için verilen fiyat güzel ama hastalık olmasa bizim için daha iyi olacaktı. Bunun nedeninin de kullandığımız ilaç veya tohumlarda bir problem olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Sait Ünlü ise “Pancarda biraz hastalık olunca polar seviyemiz düşük geliyor. Polar düşük olunca da verimimiz de düşük oluyor. O yüzden biraz sıkıntılıyız. Tohumdan mı, gübrelerden mi; neden olduğunu bilemedik. Pancara verilen fiyatı da uygun buluyoruz ama poların düşük gelmesi bizi biraz sıkıntıya düşürdü” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya Ovasışeker PancarıPancarHasat
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