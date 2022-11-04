KonyaaltÄ±'nda yaÅŸayan 4 kiÅŸiden 1'i yabancÄ±

TÃ¼rk turizminin geliÅŸimiyle yÄ±lda 10 milyondan fazla turisti aÄŸÄ±rlayan Antalya, zamanla yabancÄ±larÄ±n yaÅŸamak iÃ§in tercih ettiÄŸi kent haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 130 Ã¼lkeden 20 bin 872 sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n bulunduÄŸu Antalya'da ikamet iÃ§in izin verilen yerleÅŸik yabancÄ± sayÄ±sÄ± 178 bine yaklaÅŸtÄ±. Vali Ersin YazÄ±cÄ±, geÃ§en ay dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ikamet izni verilenler arasÄ±nda 50 bin kiÅŸi ile RuslarÄ±n ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Vali YazÄ±cÄ±, RuslarÄ±, 22 bin 673 kiÅŸi ile Kazakistan, 18 bin 495 kiÅŸi ile Ukrayna, 11 bin 500 kiÅŸi ile KÄ±rgÄ±z ve 11 bin 300 kiÅŸi ile Ä°ranlÄ±'larÄ±n izlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

SAVAÅž SONRASI ARTAN YABANCI YERLEÅžÄ°MÄ°, KONUT SATIÅžINA YANSIDI

Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± sonrasÄ± 2 Ã¼lke insanÄ±nÄ±n da yaÅŸamayÄ± tercih ettiÄŸi Antalya'da yerleÅŸik yabancÄ± sayÄ±sÄ±ndaki son aylardaki artÄ±ÅŸ konut satÄ±ÅŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere kentin ticari yapÄ±sÄ±na da yansÄ±dÄ±. Konut fiyatlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kentte, bazÄ± mahallelerde kiralÄ±k ev bulma sorunu da yaÅŸandÄ±. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu verilerine gÃ¶re ekim ayÄ± itibarÄ±yla Antalya'da satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan 55 bin 66 konutun, 14 bin 656'sÄ±nÄ± yabancÄ±lar satÄ±n aldÄ±.

BU YIL 819 YABANCI ÅžÄ°RKET KURULDU

Antalya'ya yerleÅŸen yabancÄ±lar zamanla yatÄ±rÄ±m yapmaya ve kent ticaretinde rol almaya baÅŸladÄ±. Antalya Ticaret ve Sanayi OdasÄ± verilerine gÃ¶re, 16 EylÃ¼l itibarÄ±yla yabancÄ±larÄ±n kurduÄŸu ÅŸirket sayÄ±sÄ± 5 bin 317'ye ulaÅŸtÄ±. Kentte 2018 yÄ±lÄ±nda 400, 2019'da 473, 2020'de 421 ve 2021'de 554, 2022'de 819 yabancÄ± ÅŸirket kuruldu. Antalya'ya yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda 869 ÅŸirketle Rusya ilk sÄ±rada, ardÄ±ndan 692 ÅŸirketle Almanya, 614 ÅŸirketle Ä°ran, 263 ÅŸirketle Azerbaycan, 223 ÅŸirketle Ukrayna ve Hollanda, 198 ÅŸirketle Suudi Arabistan, 188 ÅŸirketle Ä°ngiltere, 176 ÅŸirketle Kazakistan ve 163 ÅŸirketle Fransa yer aldÄ±.

Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±ndan sonra kentteki yabancÄ± sermayeli ÅŸirket yatÄ±rÄ±mÄ±nda hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. 2021'de Rusya kaynaklÄ± 70 yabancÄ± ÅŸirketin kurulduÄŸu Antalya'da 16 EylÃ¼l itibarÄ±yla 2022'de kurulan ÅŸirket sayÄ±sÄ± 222 oldu. Bu yÄ±l kentte en fazla ÅŸirket kuran Rusya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±, 101 ÅŸirketle Ä°ran, 95 ÅŸirketle Almanya, 49 ÅŸirketle Ukrayna takip etti. YabancÄ±larÄ±n kurduÄŸu ÅŸirketlerin sektÃ¶rel daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda biliÅŸim, gayrimenkul faaliyetleri, tarÄ±msal Ã¼rÃ¼nlerin ticareti, seyahat acentesi-tur operatÃ¶rÃ¼, uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ destek hizmetleri, inÅŸaat faaliyetleri, restoran- yiyecek iÃ§ecek ve eÄŸlence hizmetleri ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±.

YABANCI NÃœFUS YOÄžUNLUÄžU PAZAR VE SOKAKLARA YANSIDI

SavaÅŸ sonrasÄ± Antalya'da bazÄ± mahallelerin demografik yapÄ±sÄ±nda da deÄŸiÅŸiklikler yaÅŸandÄ±. Kentte yabancÄ±larÄ±n yaÅŸamayÄ± tercih ettiÄŸi ilÃ§elerden KonyaaltÄ±'nda Hurma, SarÄ±su ve Liman mahalleleri, Alanya'da KargÄ±cak, Mahmutlar, Kestel ve Avsallar mahalleleri, MuratpaÅŸa'da TopÃ§ular Mahallesi, DÃ¶ÅŸemealtÄ±'nda ise AOSB2 ve AOSB3 mahalleleri yabancÄ±larÄ±n yeni ikamet izin baÅŸvurularÄ±na kapatÄ±ldÄ±. YerleÅŸik yabancÄ±lardan Rus ve UkraynalÄ±'larÄ±n Ã§oÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KonyaaltÄ± ilÃ§esindeki demografik deÄŸiÅŸim, cadde, sokak ve pazarlarda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r hale geldi.

Her yÄ±l on binlerce turisti aÄŸÄ±rlayan KonyaaltÄ± Sahili'ni Ã§evreleyen ilÃ§e, tatilcilerin konakladÄ±ÄŸÄ± turistik tesisleri barÄ±ndÄ±ran turizm merkezi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nden site ve apartmanlarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n yaÅŸayÄ±p markette, pazarda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ktan sonra otobÃ¼s duraklarÄ±nda bekleyip, kafe ve restoranlarda vakit geÃ§irdiÄŸi kent haline geldi. FarklÄ± milletlerden insanlarÄ±n yaÅŸam iÃ§in tercih ettiÄŸi ilÃ§e, kozmopolit yapÄ±sÄ±yla dikkati Ã§ekti. Ä°lÃ§edeki yabancÄ± popÃ¼lasyonu konut fiyatlarÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Konut sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede kiralÄ±k ev fiyatlarÄ± aylÄ±k 50 bin liraya kadar yÃ¼kseldi.

YABANCI GELÄ°N, DAMAT

TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n TÃ¼rkÃ§e kursuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede nikah salonlarÄ±ndaki yabancÄ± evlilikler de arttÄ±. KonyaaltÄ± ilÃ§esinde bu yÄ±l yabancÄ±larla 130 evlilik gerÃ§ekleÅŸtirildi. 46 Rus, 14 UkraynalÄ± kadÄ±n, 2 Rus, 4 UkraynalÄ± erkek nikah kÄ±ydÄ±. YabancÄ± gelin ve damadÄ±n 22 evlilik yaptÄ±ÄŸÄ± ilÃ§ede Rus ve UkraynalÄ± 3 Ã§ift hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

NÃ¼fusu 2021 yÄ±lÄ±na gÃ¶re 199 bin 609 olan ilÃ§ede yabancÄ± yoÄŸunluÄŸunu KonyaaltÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Semih Esen, ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:

"YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemeye gÃ¶re, ikamet alÄ±p KonyaaltÄ±'na yerleÅŸen, oturan yabancÄ± sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 bin. Bunun Ã¼zerine vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± kazanÄ±p da ÅŸu anda KonyaaltÄ±'nda oturmaya devam eden ama bugÃ¼n artÄ±k TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olan kiÅŸileri de eklediÄŸimizde bu sayÄ±nÄ±n 50 bini bulacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. Yani KonyaaltÄ±'nda sokakta gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z hemen hemen 4 kiÅŸiden 1'i yabancÄ±."

Ä°lÃ§ede yaÅŸayan Ä°rina Zernina, "Ben 15 senedir KonyaaltÄ±'nda yaÅŸÄ±yorum. YabancÄ±yÄ±m ama kendimi TÃ¼rk gibi gÃ¶rÃ¼yorum. Son dÃ¶nemde gelenlere sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Okul, kreÅŸ, yemek, maÄŸaza gibi konularda birbirimizle yardÄ±mlaÅŸÄ±yoruz. Yeni gelenlerin entegre olmasÄ±na, Antalya'da, KonyaaltÄ±'nda kaliteli hayat yaÅŸanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyoruz" dedi.

'TALEP PATLAMASI YAÅžANIYOR'

Gayrimenkul firmasÄ± ortaklarÄ±ndan Sergiy Volchenkov ise KonyaaltÄ±'nda 20 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belitti. YabancÄ±larÄ±n Antalya'da, TÃ¼rkiye'de gayrimenkul alÄ±mÄ±nda yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± anlatan Volchenkov, "Son zamanlarda bÃ¼yÃ¼k talep oluÅŸtu. Rusya, Ukrayna, farklÄ± Ã¼lkelerden Antalya iÃ§in talep patlamasÄ± yaÅŸanÄ±yor. Ä°lk defa talep mevcut konut sayÄ±sÄ±ndan fazla. MÃ¼ÅŸterilerimize konut bulmakta zorlanÄ±yoruz. KonyaaltÄ±, denize, plajlara ulaÅŸÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ilgi Ã§ekiyor. Deniz ve daÄŸÄ±n arasÄ±nda Ã§ok gÃ¼zel bÃ¶lge, o nedenle seviliyor. Ä°nsanlar sahilde yÃ¼rÃ¼yÃ¼p, denize yÃ¼zmek iÃ§in ulaÅŸÄ±m sorunu yaÅŸamÄ±yor" diye konuÅŸtu.

YatÄ±rÄ±m danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± firmasÄ± kurucusu Nadezda Pelit ise "20 senedir TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ±yorum. SavaÅŸtan sonra Antalya'ya Rus dili konuÅŸan Ã§ok kiÅŸi geldi. Antalya'da yatÄ±rÄ±m potansiyelini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in kurduÄŸumuz ÅŸirket aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yatÄ±rÄ±m danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yoruz. RusÃ§a konuÅŸulan Ã¼lkelerden giriÅŸimcilerin Antalya'da yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmesine yardÄ±mcÄ± oluyoruz" ifadelerini kullandÄ±.