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Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ocak 2022 Salı 10:44
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Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Son Güncelleme: 11.01.2022 10:50
Anahtar Kelimeler:
Süper LigKonyasporAhmet ÇalıkFutbolFutbolcuKazaTrafik Kazası
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