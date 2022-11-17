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KÃ¶peklerden kaÃ§arken aracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± temizlik iÅŸÃ§isi, topraÄŸa verildi

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:03
KÃ¶peklerden kaÃ§arken aracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± temizlik iÅŸÃ§isi, topraÄŸa verildi

ORDU - Ordu'da, baÅŸÄ±boÅŸ kÃ¶peklerden kaÃ§arken hafif ticari aracÄ±n Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden temizlik iÅŸÃ§isi Metin Tirkil (53) iÃ§in gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesinde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶renin ardÄ±ndan Tirkil, dualarla topraÄŸa verildi.

Kaza, dÃ¼n sabah saatlerindeÂ KaracaÃ¶mer Mahallesi Ordu- Ulubey yolundaÂ meydana geldi. BÃ¶lgede Ã§Ã¶p temizliÄŸi yapan belediye iÅŸÃ§isi 2 Ã§ocuk babasÄ± Metin Tirkil, fÄ±ndÄ±k fabrikasÄ±na ait olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len 'Breed' Ä±rkÄ± 2 baÅŸÄ±boÅŸ kÃ¶peÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KÃ¶peklerden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Tirkil'e, A.K. yÃ¶netimindeki 55 RG 390 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ Ã§arptÄ±. Yaralanan Metin Tirkil, ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ordu Devlet Hastanesi'nde doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ A.K. ileÂ fabrikaÂ sahibi A.D. ve kÃ¶peklerin bakÄ±mÄ±ndan sorumlu E.D.Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TÃ–REN DÃœZENLENDÄ°

Mehmet Tirkil iÃ§in bugÃ¼n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã¶nÃ¼ndeÂ tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. Tirkilâ€™in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu, MezarlÄ±klar ve Cenaze Hizmetleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait morgdan alÄ±narak, belediye hizmet binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'na getirildi. TÃ¶rene katÄ±lan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â Mehmet Hilmi GÃ¼ler, Tirkil'in yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Bu sÄ±rada, Metin Tirkil'in eÅŸi Nuray, kÄ±zÄ± Ceren ile oÄŸlu AnÄ±l Tirki, tabuta sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Helallik alÄ±nÄ±p dualar okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Metin Tirkilâ€™in cenazesi AltÄ±nordu ilÃ§esindeki Ä°mam Hatip Camiiâ€™ne getirildi. Burada kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Metin Tirkil, KabadÃ¼z ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¼rpÄ±nar Mahallesiâ€™nde topraÄŸa verildi.

GÃ¶zaltÄ±ndaki 3 ÅŸÃ¼phelinin, sorgularÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduTemizlik IÅŸÃ§isi
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