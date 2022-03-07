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Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi

BURSA'da 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Koro üyesi 100 kadın, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan şarkılar seslendirdi. Her ülkenin şarkısını kendi dilinde söyleyen koro üyeleri, diktikleri, ülkelere özgü sahne kostümleri ile de görsel bir şov sundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mart 2022 Pazartesi 11:12
Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi

Dr. Aysel Gürel'in 2005'te kurduğu Nilüfer Kadın Korosu Derneği, yaşları 45 ile 75 arasında değişen ve hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşuyor. Çoğu emekli olan koro üyeleri, her hafta bir araya gelerek konserlere hazırlanıyor. 7 ülke ve onlarca şehirde konser veren kadınlar, farklı dilde seslendirdikleri şarkılar ile hem aile bütçelerine destek oluyor hem de kendilerini müzik alanında geliştirme imkanı buluyor.

TÜRK DÜNYASINDAN EZGİLER SESLENDİRİLDİ

Koro, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın, (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçtiği Bursa'daki etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi organizasyonu ile 161’inci konserini verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf edilen 'Türk Dünyası'ndan Ezgiler Konseri', Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dr. Aysel Gürel’in şefliğinde 2 saat sahnede kalan koro üyesi 100 kadın, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkistan’dan da şarkılar seslendirdi. Her ülkenin şarkısını kendi dilinde söyleyen koro üyeleri, kendi diktikleri ve süslemelerini yaptıkları, ülkelere özgü kostüm ve şapkalar ile sahne aldı. Koro içerisinde oluşturulan 40 kişilik halk dansları ekibi de şarkılara danslarıyla eşlik etti.

Koro Şefi Aysel Gürel'in, saz heyetinde ut çalan ve aynı zamanda meslektaşı olan eşi Kenan Gürel ile Türkmen türküsünde düet yaptığı gecede, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kendi yazdığı ‘Benim Bursam’ şiirini okudu. Konserin sonunda protokol üyeleri, 100 kadın korist ile aynı sahneyi paylaşarak şarkı söylerken, izleyiciler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüfer Kadın Korosu Derneği2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti8 Mart Dünya Kadınlar GünüşarkıKostüm
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