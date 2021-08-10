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Köyceğiz yangınında 13'üncü gün

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürülüyor. Alevlerin sarp ve vadinin yer aldığı alanda olması, karadan çalışmayı olumsuz etkilerken, havadan yoğun olarak müdahale ediliyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ağustos 2021 Salı 10:20
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Köyceğiz yangınında 13'üncü gün

Yangın Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormana sıçrarken, ekipler ise alevlerle yoğun mücadele başlattı. Orman, itfaiye, polis, jandarma, Kızılay ve UMKE ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri de bölgede görev yapıyor. Yangın, 13'üncü günde Çövmen Yaylası ile Çiçekbaba Dağı arasındaki vadide devam ederken, bu hatta sarp yamaçlar ve derin vadilerin bulunması, karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor. Bölgede, havadan 9 helikopterle aralıksız müdahalede bulunuluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaKöyceğizOrmanYangın
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