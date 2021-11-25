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Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılıp öldü

MERSİN'de, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektirik tellerine temas edip akıma kapılan Bayram Fidan, yaşamını yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Kasım 2021 Perşembe 09:18
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Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılıp öldü

Olay, merkez Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kozalak toplamak için ağaca çıkan Bayram Fidan, elindeki kancanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akıma kapıldıktan sonra ağaçta asılı kalan Fidan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinKozalakAğaçElektrikBayram Fidan
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