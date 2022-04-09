Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Orman Genel Müdürlüğü 5.000 Geçici İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 5.000...

Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit 

ADANA'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2022 Cumartesi 18:27
Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit 

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

VALİ ELBAN: SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı kaza sonrası Adana Valisi Süleyman Elban ilçeye gitti. Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden Elban, çıkışta kaza hakkında bilgi verdi. Kazanın Kozan çıkışında meydana geldiğini söyleyen Elban, "Bugün 15.30 sıralarında Kozan çıkışında kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir otomobil, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde şehit oldu. Bir yaralının durumu ağır. Hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.

Öte yandan, gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaJandarmaMinibüsOtomobilKazaTrafik KazasıAskerşehitYaralıKozanAdana Karayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET BAYRAM’DAN TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK DAVRANIŞ 
ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET BAYRAM’DAN TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK DAVRANIŞ 
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Haluk Levent: Adana’da dökülen çöpler temizlenecek
Haluk Levent: Adana’da dökülen çöpler temizlenecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans