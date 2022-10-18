KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n (AFAD) verilerine gÃ¶re, KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi'nde bugÃ¼n saat 13.27'de 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. Deprem, yerin 6.33 kilometre derinliÄŸinde meydana geldi.Â BÃ¶lge, 2 dakika sonra, saat 13.29â€™da ikinci kez sallandÄ±. Bu depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4, derinliÄŸi ise 7 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AydÄ±nâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ä°zmirâ€™de de hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluÄŸa yol aÃ§madÄ±.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ ise depremlerin bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerini sÄ±rsÄ±yla 4.2 ve 4.1 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.