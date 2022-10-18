Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 28
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.884,75
ALTIN
986,69
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
20,94
EURO
18,26
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...

KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem

EGE Deniziâ€™nde 2 dakika arayla merkez Ã¼sleriÂ KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi olan 4.1 ve 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 2 deprem meydana geldi. AydÄ±nâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ä°zmirâ€™de de hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmadÄ±.

18 Ekim 2022 SalÄ± 14:32
KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi'nde 2 dakika arayla 2 deprem

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n (AFAD) verilerine gÃ¶re, KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi'nde bugÃ¼n saat 13.27'de 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. Deprem, yerin 6.33 kilometre derinliÄŸinde meydana geldi.Â BÃ¶lge, 2 dakika sonra, saat 13.29â€™da ikinci kez sallandÄ±. Bu depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4, derinliÄŸi ise 7 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AydÄ±nâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ä°zmirâ€™de de hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluÄŸa yol aÃ§madÄ±.

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ ise depremlerin bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerini sÄ±rsÄ±yla 4.2 ve 4.1 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AFADEge DeniziKuÅŸadasÄ±KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfeziDeprem
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Adana'da Ã§amur yaÄŸdÄ±; oto yÄ±kamacÄ±lar doldu
Adana'da Ã§amur yaÄŸdÄ±; oto yÄ±kamacÄ±lar doldu
DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi boÅŸaltÄ±lÄ±yor; tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler nakledildi
DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi boÅŸaltÄ±lÄ±yor; tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler nakledildi
Ä°zmit'te 'kimyasal koku ihbarÄ±' yapÄ±ldÄ±, AFAD inceleme baÅŸlattÄ±
Ä°zmit'te 'kimyasal koku ihbarÄ±' yapÄ±ldÄ±, AFAD inceleme baÅŸlattÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans