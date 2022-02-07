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Kuşadası'nda mahalleliden 'GES' tepkisi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, önemli tarım alanlarının bulunduğu Kirazlı Mahallesi'nde 300 dönüme kurulmak istenilen Güneş Enerji Santrali (GES), 7 Mart'ta yapılacak çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısı öncesi protesto edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2022 Pazartesi 17:07
Kuşadası'nda mahalleliden 'GES' tepkisi

Meydanda toplanan mahalleli, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle GES istemediklerini söyledi. Mahalleli, GES projesinin bölge için büyük önem taşıyan birinci sınıf tarım arazilerini ve başta Aydın ölmez otu olmak üzere bölgeye has endemik türleri yok edeceğini savundu. Gruba Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyeleri de destek verdi.

Mahalleli adına konuşan Elif Avans (65), "Mahallemizde kesinlikle GES istemiyoruz. Burada en çok yetişen ürün kiraz. Kiraz bizim geleceğimiz. Kirazımızdan başka bir şeyimiz yok. Tarlalarımızı, arsalarımızı kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.

Kirazlı Mahallesi muhtarı Mehmet Mersin de "Kirazlı Mahallesi'nde kurulmak istenen GES, tarım arazilerimize zarar verecek. Tapulu arazilerimiz istimlak edilmek suretiyle elimizden alınmak isteniyor. Köylüler olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantıya katılan Kuşadası Belediye Başkanı Günel de çevrenin ve doğanın korunmasının önemine dikkat çekti. Pandemi döneminde sağlıklı gıdaya ulaşımın ve organik tarımın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Günel, "Kirazlı Mahallesi kentimizin en önemli tarım alanlarının başında gelmektedir. Enerji kadar sağlıklı gıdaya da ihtiyacımız var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıGESTepkiProtesto
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