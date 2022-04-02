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Kütahya'da TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan talaş yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özkan (42) hayatını kaybetti, TIR sürücüsü Enes Göçmen (28) ise yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 15:05
Kütahya'da TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Bursa yönüne giden Enes Göçmen yönetimindeki 43 AAU 042 plakalı talaş yüklü TIR, kontrolden çıkıp, aynı yöndeki Ali Özkan'ın kullandığı 43 RT 281 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Ali Özkan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Enes Göçmen ise ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaTavşanlıTırOtomobilKazaTrafik Kazası
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