Kütahya’da öğrenci servisine TIR çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe kavşağında meydana geldi. İsmail Cinkılıç idaresindeki 43 KJ 804 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Yasin Arslan’ın kullandığı 43 S 0352 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü Arslan’ın yanı sıra hostes ve 3 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.