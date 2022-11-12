Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...

Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta

KARADENİZ'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramlık bidonlarda 350 TL'den satışa çıkarıldı. 

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:39
Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balık, temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar, 350 TL'ye satılıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Arif Malkoç, lakerdaların av sezonu dışında balık özlemi çekenler için kurtarıcı olduğunu belirterek, "En güzel balık taze balıktır. Lakerda taze yapılır. Artık dünyanın her tarafında bu soğuk sistem olduğu için insanlar lakerdayı alıp dolaba koyuyor" dedi.

Sinop’ta 25 yıllık balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu ise lakerda yapının püf noktalarını anlattı. Lakerdaların iri balıktan yapıldığını kaydeden Gündoğdu, "Öncelikle balığın çok sağlam olması gerekir. Gırgır palamudu olmasına dikkat edilir. Lakerda sağlam balıktan olur. İri palamuttan olur. 1 kilogram ve üzerinde olmasına dikkat edilir. Biraz daha yağlı olur güzel olur. Daha sonra o palamutların kafasını kuyruğunu attıktan sonra ben 3 eşit parçaya bölüyorum. Arzu edenler 4 eşit parçaya da bölebilir. Daha sonra kanını ve iliğini mutlaka ve mutlaka çok dikkatli alsınlar. Daha sonra suya yatırıyoruz. En az 3 gün. Sabah, öğle ve akşam soğuk bir ortamda saklıyoruz ve suyunu değiştiriyoruz. Daha sonra tuza yatırıyoruz. Arzu edenler ince tuz, arzu edenler kalın tuza da yatırabilirler. Kalın tuza yatıranlar biraz daha fazla uzun mesafeyle bekletebilirler. 3-4 gün bekletebilirler. İnce tuza yatıranlar 2 günde çıkartsınlar. Daha sonra yıkayıp arzu ederler kavanoza, arzu ederlerse poşetlere sarıp dondurucuya atabilirler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizLakerdaTorikPalamutDenizBalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor
Organik tarım havzası girişindeki kapatılan çöplük, sosyal alana dönüştürülüyor
Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği
Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans