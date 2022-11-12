Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balık, temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar, 350 TL'ye satılıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Arif Malkoç, lakerdaların av sezonu dışında balık özlemi çekenler için kurtarıcı olduğunu belirterek, "En güzel balık taze balıktır. Lakerda taze yapılır. Artık dünyanın her tarafında bu soğuk sistem olduğu için insanlar lakerdayı alıp dolaba koyuyor" dedi.

Sinop’ta 25 yıllık balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu ise lakerda yapının püf noktalarını anlattı. Lakerdaların iri balıktan yapıldığını kaydeden Gündoğdu, "Öncelikle balığın çok sağlam olması gerekir. Gırgır palamudu olmasına dikkat edilir. Lakerda sağlam balıktan olur. İri palamuttan olur. 1 kilogram ve üzerinde olmasına dikkat edilir. Biraz daha yağlı olur güzel olur. Daha sonra o palamutların kafasını kuyruğunu attıktan sonra ben 3 eşit parçaya bölüyorum. Arzu edenler 4 eşit parçaya da bölebilir. Daha sonra kanını ve iliğini mutlaka ve mutlaka çok dikkatli alsınlar. Daha sonra suya yatırıyoruz. En az 3 gün. Sabah, öğle ve akşam soğuk bir ortamda saklıyoruz ve suyunu değiştiriyoruz. Daha sonra tuza yatırıyoruz. Arzu edenler ince tuz, arzu edenler kalın tuza da yatırabilirler. Kalın tuza yatıranlar biraz daha fazla uzun mesafeyle bekletebilirler. 3-4 gün bekletebilirler. İnce tuza yatıranlar 2 günde çıkartsınlar. Daha sonra yıkayıp arzu ederler kavanoza, arzu ederlerse poşetlere sarıp dondurucuya atabilirler" diye konuştu.