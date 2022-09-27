Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.281,59
ALTIN
972,87
DOLAR
18,48
STERLİN
19,95
EURO
17,84
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...

Lastiği patlayan cip, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AKSARAY’da sol arka lastiği patlayan cipin kontrolden çıkıp TIR’a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

27 Eylül 2022 Salı 10:36
Lastiği patlayan cip, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 46'ncı kilometresinde meydana geldi. Kocaeli’nden Aksaray’a arkadaşlarıyla birlikte bir inşaata çalışmaya gelen Ercan Kaya (33) yönetimindeki 34 FDD 468 plakalı cip, Ahmet Ünlü'nün (30) kullandığı 51 ABH  290 plakalı makine parçası yüklü TIR’a arkadan çarptı. Bir bölümü dorsenin altına girip hurdaya dönen cipin ön sağ koltuğunda oturan Umut Saraclar (22) yaşamını yitirdi, sürücü Ercan Kaya ile Ünal Yamaç (43) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saraclar’ın cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aynı hastanenin morguna gönderildi.

CİP SÜRÜCÜSÜ ‘LASTİĞİMİZ PATLADI’ DEMİŞ

TIR şoförü Ahmet Ünlü, ''İstanbul’dan Adana’ya gidiyordum. Gece tesislerde yatıp dinlendim. Daha biraz önce yola çıkmıştım. 400 ile 500 metre gelince bir anda arkamda toz duman oldu. Ben de lastiğim patladı sandım ve araç yüklü olanca zor durdurdum. Kaza olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdim. Kaza yapan sürücünün yanına gittim 'Abi ne oldu, uyudunuz mu?' dedim. 'Yok abim uyumadık. Lastiğimiz patladı' dedi. Arkadaşı da 'Ben uyuyordum' dedi’” diye konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayTırCipOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit polis memuru Sedat Gezer, Mersin'de toprağa verilecek
Şehit polis memuru Sedat Gezer, Mersin'de toprağa verilecek
MERİSİN'DE TECE POLİSEVİ'NE SİLAHLI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI 
MERİSİN'DE TECE POLİSEVİ'NE SİLAHLI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI 
Gaziantep'te vahşet
Gaziantep'te vahşet
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans