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Lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü

GAZİANTEP’te bir lokantada dört sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından lokanta ile çevresindeki ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2022 Cuma 10:18
Lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü

Olay, saat 04.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar, çevredeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Patlama ile birlikte lokanta yakınındaki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, patlamalara neden olan tüplerin patlama nedeni de araştırılıyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepLokantaTüpPatlama
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