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Maden faciasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar adliyede

BARTIN'Ä±n Amasra ilÃ§esindeki maden faciasÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸinin ifadeleri alÄ±nÄ±rken, adliyeye sevklerine baÅŸlandÄ±.Â 

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:40
Maden faciasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar adliyede

TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait maden ocaÄŸÄ±nda 41 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 25 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ä°stanbul'da bulunan 1 kiÅŸi ise daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nacak. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 24 kiÅŸinin Amasra Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde ifadeleri alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki kiÅŸilere "Ä°hmaller var, mevzuat gereÄŸi alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler neden alÄ±nmadÄ±?" sorularÄ± soruldu. Emniyet, 242 sayfalÄ±k dosya hazÄ±rladÄ±.

Bu sÄ±rada, BartÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen 6 savcÄ±, 7 kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyeti, madencilerin avukatlarÄ±, BartÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Faruk Kaynak ve BartÄ±n Baro BaÅŸkanÄ± Ferhat ParlatÄ±r dÃ¼n yeniden maden sahasÄ±na girerek, incelemelerde bulunarak, mekanizasyon ve bilgisayar alanlarÄ± ile gÃ¶revli madencilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 3 saat sÃ¼ren incelemelerde heyet, yangÄ±nÄ±n halen devam etmesi nedeniyle yer altÄ±na girmedi.

Emniyetteki iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±ndakiler bugÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yanÄ±ndaki adliyeye sevk edilmeye baÅŸlandÄ±. Ä°lk olarak TTK Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Atmaca ve maden mÃ¼hendisi Ä°brahim Hakan MengeÅŸ adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkler gÃ¼n boyunca devam edecek.Â 

2 KÄ°ÅžÄ° DAHA ADLÄ°YEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esindeki maden faciasÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada elektro mekanik ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet GÃ¼neÅŸ ile elektromekanik baÅŸmÃ¼hendisi Serkan Ã–zdaÄŸan da adliyeye sevk edildi.

DHA

Son GÃ¼ncelleme: 31.10.2022 12:03
Anahtar Kelimeler:
TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ KurumuAmasraBartÄ±nMadenKazaFaciaSoruÅŸturmaAdliyeMahkeme
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