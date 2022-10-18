Maden faciasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda ifadeler alÄ±nÄ±yor

TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait maden ocaÄŸÄ±nda 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasÄ±nda 41 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, 11 kiÅŸinin de yaralanmasÄ± ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. Bu kapsamda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce gÃ¶revlendirilen uzman personelden oluÅŸan Ã¶zel bir ekip, bÃ¶lgedeki arama ve el koyma iÅŸlemlerini tamamladÄ±. GÃ¼venlik sistemlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m teknik cihazlara el konuldu. 6 savcÄ±nÄ±n ve 4 bakanlÄ±k mÃ¼fettiÅŸinin gÃ¶revlendirildiÄŸi soruÅŸturmada; dÃ¼n akÅŸam itibarÄ±yla aralarÄ±nda 16.00-24.00Â vardiyasÄ±nda gÃ¶revli amirler, mÃ¼hendisler ile yer altÄ± ve yer Ã¼stÃ¼ iÅŸÃ§ileri kapsayan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ifadesi, alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n ifadeleri, adliyede veya iÅŸÃ§ilerin bulunduÄŸu bÃ¶lgelere kolluk gÃ¶revlileri ile gidilerek, tamamlanacak.Â