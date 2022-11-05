Maden faciasÄ±nda, 8 yÃ¶netici ve mÃ¼hendisin tutuklanmasÄ±nda en fazla 'yetersiz havalandÄ±rma' gerekÃ§e oldu

TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ meydana gelen grizu faciasÄ±nÄ±n sonrasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, adliyeye sevk edildi. Amasra Sulh Ceza HakimliÄŸi, TTK Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cihat Ã–zdemir, TTK Amasra MÃ¼essese Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SelÃ§uk EkmekÃ§i, teknikten sorumlu mÃ¼essese mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Atmaca, TTK Amasra MÃ¼essese Ä°ÅŸletme BaÅŸ MÃ¼hendisi Mehmet Tural, iÅŸ gÃ¼venliÄŸi ÅŸube mÃ¼dÃ¼r vekili Volkan Soylu, maden mÃ¼hendisi Levent AydÄ±n, maden mÃ¼hendisi Ä°brahim Hakan MengeÅŸ ve emniyet mÃ¼hendisi Åžahan Kahraman â€˜Taksirle Ã¶lÃ¼me ve yaralanmaya neden olmakâ€™ suÃ§undan tutuklanmalarÄ±na karar verdi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 kiÅŸi savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, 3â€™Ã¼ nÃ¶betÃ§i mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 4 kiÅŸi nÃ¶betÃ§i mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

â€˜SADECE OTURDUM, MAAÅžIMI ALDIMâ€™

Tutuklanan TTK Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Atmaca, mahkemedeki ifadesinde, "Ãœretim teknik mÃ¼dÃ¼r muavini olarak AÄŸustos 2020 yÄ±lÄ±ndan itibaren gÃ¶revleri benden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu gÃ¶revleri yapmÄ±yorum. 2020 AÄŸustos ayÄ±ndan sonra hiÃ§bir iÅŸ yapmadÄ±m, talimat almadÄ±m, emir vermedim, hiÃ§bir sorumluluk altÄ±nda da deÄŸildim. Sadece oturdum, maaÅŸÄ±mÄ± aldÄ±m. Ãœretim iltisak mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak boÅŸ kadro Ã¼zerimde duruyordu ancak bana bir ÅŸey yaptÄ±rÄ±lmÄ±yordu. 2020 AÄŸustos ayÄ±ndan sonra iÅŸ icabÄ± ocaÄŸa girmem, bana baÄŸlÄ± birimlere emir vermem, bilgi almam hem ÅŸifahen hem de yazÄ±lÄ± olarak yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanlÄ±ÄŸÄ±m vardÄ±. 16 KasÄ±m 2021'de yazÄ±lÄ± olarak benden iÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. OcaÄŸa girdiÄŸim tarih kazadan 1-1,5 sene Ã¶ncedir. Bu tarihten sonra ocaÄŸa girmedim. Benim idari gÃ¶revim yerine MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cihat Ã–zdemir bana baÄŸlÄ± olan birimleri kendisine baÄŸlayarak bakmaya baÅŸladÄ±" dedi.

SayÄ±ÅŸtay raporunda isminin geÃ§mesine deÄŸinen Atmaca, ÅŸÃ¶yle ifade verdi:

"2020 yÄ±lÄ± SayÄ±ÅŸtay denetim raporunda komite Ã¼yesi olarak ismim geÃ§mekteyse de benim hiÃ§bir yerde imzam yoktur. Bana hiÃ§bir ÅŸey sorulmadÄ±. Daha Ã¶nceki SayÄ±ÅŸtay raporunda belirlenen eksikliklerin ne olduÄŸunu ÅŸu an bilmem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."

Ä°ÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bir aksaklÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Atmaca, "Son 1-1,5 yÄ±ldÄ±r yani ben gÃ¶revde deÄŸilken iÅŸ gÃ¼venliÄŸi iÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve eÄŸitim ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ direkt mÃ¼essese mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yani Cihat Ã–zdemir'e baÄŸlandÄ±. Ben 2021 yÄ±lÄ± sonbaharÄ±nda ocaÄŸa iÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanÄ± olarak indiÄŸimde bir aksaklÄ±k yoktu. Ben gÃ¶revde olsaydÄ±m, o servisin yani emniyet servisinin tekrardan iÅŸletme mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saÄŸlanmasÄ±na mÃ¼saade etmezdim, suÃ§suzum serbest bÄ±rakÄ±lmayÄ± talep ediyorum" dedi.

'KAZADAN 1 HAFTA Ã–NCE GAZ SEVÄ°YESÄ° 3,5-4 SEVÄ°YELERÄ°NDEYDÄ°'

Tutuklanan emniyet mÃ¼hendisi Åžahan Kahraman, ifadesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YaÅŸanan kazanÄ±n sorumlusu ben deÄŸilim. Emniyet mÃ¼hendisi olarak 6 aydÄ±r gÃ¶rev yapmaktayÄ±m. 6 ay Ã¶ncesinde 5,5 yÄ±ldÄ±r maden mÃ¼hendisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Emniyet mÃ¼hendisi olarak biz yangÄ±n bekleme barajlarÄ±nÄ± yaparÄ±z. OnlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiririz. Maden sahasÄ±nÄ±n havalandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan biz sorumlu deÄŸiliz ama her birim gaz Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nden sorumlu olduÄŸu iÃ§in bizler de Ã¶lÃ§Ã¼m yaparÄ±z. Kaza gÃ¼nÃ¼ gÃ¼ndÃ¼z vardiyasÄ±ndaydÄ±m. Ã‡Ä±karken herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoktu. Gaz seviyesiyle ilgili herhangi bir ihbar gelmemiÅŸti. Gaz seviyesi Ã§alÄ±ÅŸma seviyelerinin altÄ±ndaydÄ±. Kazadan bir hafta Ã¶nce Ã¶lÃ§Ã¼m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gaz seviyesi 3,5-4 seviyelerindeydi. Bu deÄŸer -310 kotundaydÄ±. Bu seviyeyi Ã¶ÄŸrendiÄŸimde maden iÅŸÃ§ilerini tahliye ettim. Bana bu seviyeyi gaz izleme servisindeki Ã§alÄ±ÅŸanlar sÃ¶yledi. 1 gÃ¼n sonra gaz seviyesi normal deÄŸerlere dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ayak arkasÄ± denilen tavan gÃ¶Ã§mesi sonucundaki oradaki metan gazÄ± havaya kalkar ancak bu kalkan hava zamanla Ã¶rneÄŸin bir saatte eski normal Ã§alÄ±ÅŸma seviyesine iner. Eksi 350 kotundan eksi 320 kotuna hava basan 4 pervaneden bir tanesi arÄ±zalÄ± durumdaydÄ±. Bu durumu ÅŸefim olan F.G.â€™ye iletilmiÅŸ, o da arÄ±zayÄ± gidermeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak yukarÄ±dan gelmesi gereken kelepÃ§e gelmediÄŸi ve vardiyasÄ± da bittiÄŸi iÃ§in mÃ¼teakip vardiyaya tamir iÃ§in hazÄ±rlanan parÃ§ayÄ± teslim ettik. Bir sonraki vardiya bu parÃ§ayÄ± takacaktÄ±. Bu havalandÄ±rma arÄ±zasÄ± gaz seviyesinde bir sÄ±kÄ±ntÄ±ya yol aÃ§mamÄ±ÅŸtÄ±. Bu arÄ±za kaza gÃ¼nÃ¼ gÃ¼ndÃ¼z vardiyasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen arÄ±zadÄ±r. Ã–ncesinde bÃ¶yle bir arÄ±za yoktu."Â

'OLAYDAN Ã–NCE BÄ°ZE Ä°LETÄ°LEN BÄ°R SORUN OLMADI'

TTK Amasra Ä°ÅŸletme BaÅŸmÃ¼hendisi Mehmet Tural, olay gÃ¼nÃ¼ mesainin 16.30â€™da bittiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Kazadan sonra madene geldim. Son 1 hafta iÃ§erisinde gazla ilgili bir problem yaÅŸanmadÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za maske eÄŸitimlerini ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi eÄŸitimlerini tam olarak verdik. Kaza olayÄ±ndan Ã¶nce bize iletilen bir sorun olmadÄ±. Ãœretim baÅŸmÃ¼hendisi olarak yaklaÅŸÄ±k olarak 10 yÄ±ldÄ±r kurumda Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±m. Olay gÃ¼nÃ¼ ve Ã¶ncesinde gaz seviyesinin yÃ¼kselmesiyle ilgili bana bir ÅŸikayet ya da bildirim yapÄ±lmadÄ±. Maden iÃ§erisindeki havalandÄ±rmalar yeterliydi" dedi.

YETERSÄ°Z HAVALANDIRMA

Sulh Ceza HakimliÄŸi, tutuklamalarda kiÅŸilerin uzmanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kÃ¶mÃ¼r tozu ile mÃ¼cadelenin yetersiz olmasÄ±, kazadan 1 hafta Ã¶nce metan oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 3,5 seviyelerine yÃ¼kseldiÄŸi, bu tarihten sonra ocakta gerekli kontrollerin yeterli olarak yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, kaza gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan pervane arÄ±zasÄ±nÄ±n giderilip giderilmediÄŸine iliÅŸkin takibin saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlara yeterli ve gerekli iÅŸ gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±, 2019 ve 2020 SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda belirtilen maden ocaÄŸÄ± ile ilgili eksikliklerin ikmali konusunda giriÅŸimde bulunulmamasÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterdi. Tutuklamalarda en fazla gerekÃ§e gÃ¶sterilen konu iseÂ "Dosya kapsamÄ±na gÃ¶re son zamanlarda ocaÄŸÄ±n yetersiz havalandÄ±rma sebebiyle gaz oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek seviyede olduÄŸu, bu havalandÄ±rmanÄ±n yeterli dÃ¼zeyde saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli giriÅŸimlerde bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmakla, ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸine dair kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶sterir" ifadelerine yer verildi.