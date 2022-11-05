Maden iÅŸÃ§isi Taner Åžen, Amasraâ€™da topraÄŸa verildi

TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait maden ocaÄŸÄ±nda 14 Ekim'de meydana gelen faciada yaralanan Taner Åžen, Ä°stanbul Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesiâ€™nde tedaviye alÄ±ndÄ±. Åžen, dÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Åženâ€™in cenazesi, Ä°stanbulâ€™dan getirilerek BartÄ±n Devlet Hastanesi morguna konuldu. Madencinin cenazesi, bugÃ¼nÂ Amasra'ya baÄŸlÄ± GÃ¶mÃ¼ kÃ¶yÃ¼ndeki baba ocaÄŸÄ±na getirildi, dualar okunup, helallik alÄ±ndÄ±.Â Taner Åženâ€™in kardeÅŸleri GÃ¼l Fidan Kayhan ve Soner Åžen, el ele tutuÅŸarak uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Soner Åžen, aÄŸlayan ablasÄ± GÃ¼l Fidan Kayhan'Ä± teskinÂ etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶y meydanÄ±nda ikindi vakti cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. CenazeyeÂ Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Faruk Ã–zÃ§elik, AK Parti Grup BaÅŸkan Vekili YÄ±lmaz TunÃ§, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay, Genel Maden Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Hakan YeÅŸil ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiÂ katÄ±ldÄ±. Cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Taner Åžen, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±ylaÂ kÃ¶y mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.Â