Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele...
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim...
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tarsus Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Maden ocağında Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladılar

ZONGULDAK’ta özel bir ocakta çalışan maden işçileri, yerin yaklaşık 100 metre altında Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı. 17 yıldır maden işçisi olarak çalışan Tolga Kuku (38) ise “Bize yerin altı da Trabzon” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2022 Pazar 16:57
Maden ocağında Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladılar

İnağzı Mahallesi’nde bulunan özel bir ocaktaki maden işçileri, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor için yerin yaklaşık 100 metre altında çektikleri video ile sosyal medyada gündem oldu. İşçiler, videoda çalan marşlar eşliğinde eğlenip, şarkılar söyledi. 

Trabzonspor’un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunun, ülkeye mutluluk ve heyecan getirdiğini söyleyen maden işçisi Tolga Kuku, “Şampiyonluk hedefimiz vardı. 1 ay içinde maddi manevi çok yıprandık. Bu süreçte Trabzon’a 3 kere gidip geldik sırf Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda katkımız olsun diye. Bu başarıda emeği geçen herkese yerin yüzlerce metre altından teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzonspor’un şampiyonluğundan daha çok şampiyonluk kutlamalarının ses getirdiğini ifade eden Kuku ,"Trabzonspor şampiyonluğu havada, karada, denizde, stadyumda ve meydanlarda da kutlandı. İmkanlarımız doğrultusunda bizlerde katılmaya çalıştık. Yemek molasında Fenerbahçeli bir arkadaş bize ‘hani size her yer Trabzon’du, yerin altında niye kutlamadınız?’ dedi. Biz de Trabzonsporlu ve Trabzonsporlu hisseden emekçi kardeşlerimizle yerin altında da kutladık. Bize her yer Trabzon. Bize yerin altı da Trabzon” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMadenMadenciMaden OcağıTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi
21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi
Başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
Başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans