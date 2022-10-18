Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
parÃ§alÄ± az bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.894,09
ALTIN
990,44
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,12
EURO
18,34
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...

Madendeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§i: Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸÂ 

BARTIN'Ä±n Amasra ilÃ§esinde 41 madencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi maden ocaÄŸÄ±nda yangÄ±nla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesilmesi iÃ§in beton dÃ¶kme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§ilerden Muhammet GÃ¼rgen (39), "GerÃ§ekten kelle koltukta ekmeÄŸimizin peÅŸindeyiz. Kalbimiz acÄ± iÃ§inde. Biliyorum, Ã§ok acÄ±. Birinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ varmÄ±ÅŸ, birinin Ã§ocuÄŸu olacakmÄ±ÅŸ. Bunlar anlatÄ±lmaz, yaÅŸamayan bilmez. Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸ" dedi.

18 Ekim 2022 SalÄ± 11:27
Madendeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§i: Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸÂ 

Amasraâ€™da 41 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi maden ocaÄŸÄ±ndaki yangÄ±na mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu'nun farklÄ± mÃ¼esseselerindeki etÃ¼t servislerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, ocaÄŸa geldi. 14 yÄ±llÄ±k maden iÅŸÃ§isi Muhammet GÃ¼rgen ile arkadaÅŸlarÄ±, yangÄ±nla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesilmesi iÃ§in beton dÃ¶kmeye baÅŸladÄ±.

30 iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 2010'daki Karadon maden faciasÄ±nda da gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Muhammet GÃ¼rgen, "Ä°kincisi Soma faciasÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ bu faciamÄ±z. KeÅŸke olmasaydÄ±. Madencilik zor bir meslek, anlatÄ±lmaz yaÅŸanmasÄ± lazÄ±m. Bizim ekmeÄŸimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸ. Allah bize bunu nasip etti. Bizim dedelerimizden bize geldiyse bu zamana kadar, biz de nesilden nesile bu iÅŸi devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Zonguldak'Ä±n ekmeÄŸi bu. Babam, maden emeklisiydi" dedi.Â 

'KALBÄ°MÄ°Z ACI Ä°Ã‡Ä°NDE'

MadenciliÄŸin birÃ§ok aÃ§Ä±dan zor bir meslek olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼rgen, "YanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±n Ã¶lÃ¼yor. Sen yine iÅŸin ucundan devam etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun. Psikolojin Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oluyor ama zamanla alÄ±ÅŸÄ±yorsun. ÃœzÃ¼ntÃ¼mÃ¼z sÃ¼rekli. BÃ¶yle olaylar, oldukÃ§a kalbimizden gitmiyor. SÃ¼rekli bunun bilincindeyiz. 'Kelle koltukta iniyoruz' diyoruz. GerÃ§ekten kelle koltukta, ekmeÄŸimizin peÅŸindeyiz. Kalbimiz acÄ± iÃ§inde. Ã–len arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sabÄ±rlar versin. Biliyorum, Ã§ok acÄ±. Birinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ varmÄ±ÅŸ, birinin Ã§ocuÄŸu olacakmÄ±ÅŸ. Bunlar anlatÄ±lmaz, yaÅŸamayan bilmez. Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸ, ekmeÄŸimizin peÅŸinde devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartÄ±nAmasraMadenMadenciPatlamaYangÄ±n
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Ankara merkezli 10 ilde FETÃ– operasyonu: 11 gÃ¶zaltÄ±
Ankara merkezli 10 ilde FETÃ– operasyonu: 11 gÃ¶zaltÄ±
ÅžanlÄ±urfaâ€™da 350 polis ile 'torbacÄ±' operasyonu: 48 gÃ¶zaltÄ±
ÅžanlÄ±urfaâ€™da 350 polis ile 'torbacÄ±' operasyonu: 48 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmirâ€™de bin ton karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi
Ä°zmirâ€™de bin ton karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans