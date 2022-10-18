Madendeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§i: Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸÂ 

Amasraâ€™da 41 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi maden ocaÄŸÄ±ndaki yangÄ±na mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu'nun farklÄ± mÃ¼esseselerindeki etÃ¼t servislerinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, ocaÄŸa geldi. 14 yÄ±llÄ±k maden iÅŸÃ§isi Muhammet GÃ¼rgen ile arkadaÅŸlarÄ±, yangÄ±nla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hava akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kesilmesi iÃ§in beton dÃ¶kmeye baÅŸladÄ±.

30 iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 2010'daki Karadon maden faciasÄ±nda da gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Muhammet GÃ¼rgen, "Ä°kincisi Soma faciasÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ bu faciamÄ±z. KeÅŸke olmasaydÄ±. Madencilik zor bir meslek, anlatÄ±lmaz yaÅŸanmasÄ± lazÄ±m. Bizim ekmeÄŸimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸ. Allah bize bunu nasip etti. Bizim dedelerimizden bize geldiyse bu zamana kadar, biz de nesilden nesile bu iÅŸi devam ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Zonguldak'Ä±n ekmeÄŸi bu. Babam, maden emeklisiydi" dedi.Â

'KALBÄ°MÄ°Z ACI Ä°Ã‡Ä°NDE'

MadenciliÄŸin birÃ§ok aÃ§Ä±dan zor bir meslek olduÄŸunu vurgulayan GÃ¼rgen, "YanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±n Ã¶lÃ¼yor. Sen yine iÅŸin ucundan devam etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun. Psikolojin Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oluyor ama zamanla alÄ±ÅŸÄ±yorsun. ÃœzÃ¼ntÃ¼mÃ¼z sÃ¼rekli. BÃ¶yle olaylar, oldukÃ§a kalbimizden gitmiyor. SÃ¼rekli bunun bilincindeyiz. 'Kelle koltukta iniyoruz' diyoruz. GerÃ§ekten kelle koltukta, ekmeÄŸimizin peÅŸindeyiz. Kalbimiz acÄ± iÃ§inde. Ã–len arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sabÄ±rlar versin. Biliyorum, Ã§ok acÄ±. Birinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ varmÄ±ÅŸ, birinin Ã§ocuÄŸu olacakmÄ±ÅŸ. Bunlar anlatÄ±lmaz, yaÅŸamayan bilmez. Bizim kaderimiz yer altÄ±ndaymÄ±ÅŸ, ekmeÄŸimizin peÅŸinde devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â