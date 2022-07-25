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Malatya'da 20 bin mevsimlik işçi ile kayısı hasadı 

MALATYA'da kayısı hasadı 20 bin mevsimlik işçi ile devam ediyor. Kalitesine göre kilosu 80 ile 140 lira arasında değişen kayısıda bu yıl 336 bin 782 ton rekolte bekleniyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:38
Malatya'da 20 bin mevsimlik işçi ile kayısı hasadı 

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından 9 milyonuna yakınının yer aldığı ve kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da hasat sürüyor. Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen üçüncü ürün olan Malatya kayısısında bu yıl 336 bin 782 ton rekolte bekleniyor. 15 Haziran'da başlayan kayısı hasadı, 20 bin işçi ile devam ediyor.

Bu yılın verimli olduğunu belirten çiftçiler kayısı fiyatın kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Hasadı yapılan kayısıların büyük bölümü güneşte kurutulup, çekirdeğinden ayrıldıktan sonra depolanarak satılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısıHasat
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