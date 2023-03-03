Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.233,47
ALTIN
1.121,65
DOLAR
18,90
STERLİN
22,68
EURO
20,06
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri...
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...

Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilk etapta 1073, devamında inşa edilecek 750 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

03 Mart 2023 Cuma 14:26
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Battalgazi ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirten Kurum şunları kaydetti:
"Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek."
Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak kanaat önderleri ve STK'lerin görüşlerinin alındığı ifade edildi. 
Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmalara başlandığı vurgulanan videoda, Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi. 
"Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz"
Bu arada görüşlerine yer verilen TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini aktardı.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gültekin, "Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu. 
"11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak"
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışıldığı ve TOKİ tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği vurgulandı.
Dükkanların, yeni yapılacak konutların altlarında yer almayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek." ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDepremKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu 
Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu 
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans