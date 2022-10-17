Malazgirt savaÅŸÂ alanÄ±nÄ±n nokta tespiti iÃ§in dron ve manyetometre kullanÄ±lÄ±yor

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n desteklediÄŸi, KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve MÃ¼zeler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ahlat MÃ¼zesi ve MuÅŸ Alparslan Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸiyle hayata geÃ§irilen â€˜Malazgirt SavaÅŸ AlanÄ±nÄ±n Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik YÃ¼zey AraÅŸtÄ±rmaâ€™ projesi kapsamÄ±nda 2020'de kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. 3 yÄ±ldÄ±r haziran ayÄ± ile baÅŸlayÄ±p aÄŸustosun sonuna kadar devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalar, bu yÄ±lÂ dron ve manyetometre cihazÄ± kullanÄ±larak savaÅŸ silahlarÄ±, araÃ§ ve gereÃ§lerin tespiti iÃ§in yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Projeye bilimsel danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Adnan Ã‡evik, "ÃœÃ§ yÄ±ldÄ±r Malazgirt'te haziran ayÄ± ile baÅŸlayÄ±p aÄŸustosun sonuna kadar devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu yÄ±l iÃ§in sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalar, Ã¼lkemize yeni gelen bu cihazÄ±n Malazgirt SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n metal objelerin tespiti amacÄ±yla son bir etap yapmaya uygun gÃ¶rdÃ¼k. DolayÄ±sÄ±yla cihazÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za nasÄ±l bir sonuÃ§ vereceÄŸini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YÃ¼ksek bir teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan cihaz arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã¶zellikle Amerika'da yoÄŸun, Avrupa'da ise yeni yeni kullanÄ±lÄ±yor. Bu teknoloji aslÄ±nda mayÄ±n tarama iÃ§in kullanÄ±lan bir cihaz, bu tip arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalara da uyarlanmÄ±ÅŸ modelidir" dedi.

Prof. Dr. Adnan Ã‡evik, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n cihaz kullanÄ±lmasÄ± nedeniyle yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu bir sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, tabiri caizse bir Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸma. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ± planlayabilmemiz iÃ§in Ã¶zellikle savaÅŸÄ±n metal buluntularÄ±na iliÅŸkin geniÅŸ alanlarÄ± taramakta zorlanÄ±yor idik. Bu metot sayesinde topraÄŸÄ±n 2-3 metre altÄ±nÄ± dronÂ entegre edilen tarama cihazÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebileceÄŸiz. SÃ¶z konusu yÃ¶ntem ile geniÅŸ alanlarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede tarayabileceÄŸimizi ve savaÅŸa ait metal objeleri tespit edebileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu tarama yÃ¶ntemi, topraÄŸÄ±n iÃ§erisindeki manyetizma miktarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§meye yÃ¶nelik olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. AyrÄ±ca bu yÃ¶ntem savaÅŸ alanÄ± arkeolojisine yeni bir metodoloji kazandÄ±rmak adÄ±na oldukÃ§a faydalÄ± olacaktÄ±r. Bu cihazÄ±n bize Ã§ok geniÅŸ alanlarÄ± bir dronÂ ve manyetik tarama marifetiyle kÄ±sa sÃ¼rede sonuÃ§ vereceÄŸini umuyoruz. SavaÅŸÄ±n Ã¶nemli aÅŸamalarÄ±ndan birinin cereyan ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z GÃ¼lkoru kÃ¶yÃ¼nÃ¼n hemen Ã¶nÃ¼ndeki geniÅŸ dÃ¼zlÃ¼kteyiz. Dronla bir jeofizik uygulama yapÄ±yoruz. Bu bir manyetik yÃ¶ntemle Ã§alÄ±ÅŸan bir cihaz. Yerin altÄ±ndaki metal objeleri tespit eden ve bunu frekanslarÄ± ile belirleyen daha sonra da arkeolojik yÃ¶ntemlerle bunlarÄ± ortaya Ã§Ä±karacak ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz."