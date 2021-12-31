Manisa'da 160 litre sahte içki ele geçirildi

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Kayalıoğlu Mahallesi'nde M.A.'nın (72) ve ilçe merkezindeki S.T.'nin (65) adresinde arama yaptı. Polisin aramasında sahte olduğu belirlenen 160 litre şarap ve rakı ile damıtma tesisatı ele geçirildi, M.A. ve S.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.