Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 21
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.626,96
ALTIN
985,22
DOLAR
18,58
STERLÄ°N
20,91
EURO
18,12
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...
Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi 3 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Erzincan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ãœniversitesi...
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak
Orta Karadeniz KalkÄ±nma AjansÄ±...
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alÄ±yor
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3...

Manisa'da dÃ¼ÄŸÃ¼n yolunda kaza: 1 Ã¶lÃ¼,Â 5 yaralÄ±

MANÄ°SA'nÄ±nÂ Ahmetli ilÃ§esinde, dÃ¼ÄŸÃ¼n yolunda kontrolden Ã§Ä±kan otomobilin sulama kanalÄ±na uÃ§tuÄŸu kazadaÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Mesut KocabÄ±yÄ±k yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi,Â 3â€™Ã¼ Ã§ocuk 5 kiÅŸi de yaralandÄ±.

17 Ekim 2022 Pazartesi 00:14
Manisa'da dÃ¼ÄŸÃ¼n yolunda kaza: 1 Ã¶lÃ¼,Â 5 yaralÄ±

Kaza, saat 20.15 sÄ±ralarÄ±nda KargÄ±n MahallesiÂ KaplÄ±caaltÄ± Yolu mevkisindeÂ meydana geldi. Turgutluâ€™dan, Ahmetliâ€™nin Kestelli Mahallesindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gitmekte olan Mesut KocabÄ±yÄ±kÂ (43) yÃ¶netimindeki 45 R 6745 otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ sulama kanalÄ±na uÃ§tu. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zeni bÃ¶lgeyeÂ saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mesut KocabÄ±yÄ±k ile otomobildekiÂ Celal Emir KocabÄ±yÄ±k (8), Elif KocabÄ±yÄ±k (38), Eymen KocabÄ±yÄ±k (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutluâ€™yu (11) sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden Ã§Ä±kararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontroldeÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Mesut KocabÄ±yÄ±kâ€™Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸiÂ belirlenirken, araÃ§takiÂ bulunan 5 yaralÄ± ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumununÂ iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma jandarma tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAhmetliKazaTrafik KazasÄ±
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
UyuÅŸturucu kullanan baba ve dumanÄ±ndan etkilenen kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼, anne tedavi altÄ±ndaÂ 
UyuÅŸturucu kullanan baba ve dumanÄ±ndan etkilenen kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼, anne tedavi altÄ±ndaÂ 
UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¼mesinden 6 kilo eroin Ã§Ä±ktÄ±Â 
UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¼mesinden 6 kilo eroin Ã§Ä±ktÄ±Â 
Bakan DÃ¶nmez: 1 kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda belirsizliÄŸini koruyan yok
Bakan DÃ¶nmez: 1 kiÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda belirsizliÄŸini koruyan yok
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans