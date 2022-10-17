Manisa'da dÃ¼ÄŸÃ¼n yolunda kaza: 1 Ã¶lÃ¼,Â 5 yaralÄ±

Kaza, saat 20.15 sÄ±ralarÄ±nda KargÄ±n MahallesiÂ KaplÄ±caaltÄ± Yolu mevkisindeÂ meydana geldi. Turgutluâ€™dan, Ahmetliâ€™nin Kestelli Mahallesindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gitmekte olan Mesut KocabÄ±yÄ±kÂ (43) yÃ¶netimindeki 45 R 6745 otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼nÂ direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ sulama kanalÄ±na uÃ§tu. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zeni bÃ¶lgeyeÂ saÄŸlÄ±k, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mesut KocabÄ±yÄ±k ile otomobildekiÂ Celal Emir KocabÄ±yÄ±k (8), Elif KocabÄ±yÄ±k (38), Eymen KocabÄ±yÄ±k (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutluâ€™yu (11) sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden Ã§Ä±kararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontroldeÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Mesut KocabÄ±yÄ±kâ€™Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸiÂ belirlenirken, araÃ§takiÂ bulunan 5 yaralÄ± ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumununÂ iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma jandarma tarafÄ±ndan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â