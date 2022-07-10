Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.434,02
ALTIN
967,98
DOLAR
17,28
STERLİN
20,82
EURO
17,61
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Manisa'da suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama

MANİSA'nın 4 ilçesiyle İzmir’de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 11'i tutuklandı.

10 Temmuz 2022 Pazar 17:47
Manisa'da suç örgütü operasyonunda 11 tutuklama

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma kapsamda 26 Kasım 2021'de bazı şüpheliler hakkında iletişim tespiti, dinlemesi, kayda alınma çalışması başlatıldı. Bu çalışmadan yola çıkılarak 22 kişilik suç örgütü ile örgütle bağlantılı suç işlediği anlaşılan 27 şüphelinin, toplam 10 ayrı yağma ve yağmaya teşebbüs suçu, 16 silah kaçakçılığı, 18 uyuşturucu satmak ve bulundurma, 3 yaralama suçu, 1 hırsızlık ve bunun yanında mala zarar verme, özel hayata ilişkin görüntüleri kaydetme, silahlı tehdit ve benzeri suçlara karıştıkları tespit edildi. 4 Temmuz'da Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa'nın Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçeleriyle İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 49 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSuçSuç örgütüPolisOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay’da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı
Hatay’da takla atan otomobil, hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı
Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu
Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu
Denizde kaybolan Utku’nun cansız bedeni bulundu
Denizde kaybolan Utku’nun cansız bedeni bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans