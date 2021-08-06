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Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada, 6 kişi öldü. 1'i yabancı uyruklu, 42 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ağustos 2021 Cuma 11:46
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Manisa'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında İstanbul- İzmir kara yolu Soma ilçesi kırsal Yağcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, yolun sağında bekleyen Hasan Kılıç yönetimindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i yabancı uyruklu 42 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralıların, ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. Yaralılardan 6'sı Balıkesir, 36'sı ise Manisa'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

YOLDA FREN İZİ YOK

Yolda fren izine rastlanmazken, otobüs şoförünün direksiyon başında uyumuş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaralılardan kaza ile ilgili bilgi alan Vali Karadeniz, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzücü bir kaza yaşandı. 6 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 1'i yabancı uyruklu 42 yaralımızın hastanelerdeki tedavileri sürüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SomaOtobüsYolcu OtobüsüTırTrafik KazasıKazaManisa
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