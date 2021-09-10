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Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde dün PKK’lı teröristlerle çıkan, 1 Özel Harekat polisinin yaralandığı çatışmanın ardından bölgede başlatılan operasyonlar nedeniyle 1 mahalle ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Eylül 2021 Cuma 09:38
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Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı

Artuklu ilçesi Aytepe Mahallesi kırsalında dün saat 19.00 sıralarında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi yaralandı. Sol omzundan hafif yaralanan polis memuru ambulans helikopterle bölgeden alınarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Süren operasyonlar nedeniyle Yardere Mahallesi ve bağlı mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 10. Eylül 2021 Cuma günü saat 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu ilçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinArtukluSokakYasakPolisOperasyonTerörPkk
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