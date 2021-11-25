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Mardin'de 'Eren Kış-8 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 670 personelle 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Kasım 2021 Perşembe 09:37
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Mardin'de 'Eren Kış-8 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinEren Kış8 OperasyonuTerörOperasyon
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