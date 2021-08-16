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​​​​​​​Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

Mardin'de, terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:25
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​​​​​​​Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü ile bağlantıları olduğu değerlendirilenlere yönelik operasyon yapıldı. Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle mücadele ve özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar da bulundu. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna başlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinTerörTeröristOperasyon
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