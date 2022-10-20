MDF yÃ¼klÃ¼ TIR'Ä±n dorsesi alev alev yandÄ±

Ä°stanbul istikametine giden Mehmet KÄ±rÄ±kâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 54 AEZ 848 plakalÄ± MDF yÃ¼klÃ¼ TIR, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu GÃ¼mÃ¼ÅŸova mevkisine geldiÄŸinde arÄ±za yaptÄ±. KÄ±rÄ±k, TIRâ€™Ä± arÄ±za ÅŸeridinde park etti. Mehmet KÄ±rÄ±k araÃ§ta uyurken, bir sÃ¼re sonra dorsede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin fark edip uyardÄ±ÄŸÄ± KÄ±rÄ±k uyandÄ±. Mehmet KÄ±rÄ±k Ã§ekiciyi dorseden ayÄ±rdÄ±. TÃ¼m dorseyi saran alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
DHA