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Mersin'de DEAŞ'a mali desteğe 6 tutuklama

MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2022 Perşembe 10:22
Mersin'de DEAŞ'a mali desteğe 6 tutuklama

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A., M.Y., M.O., A.B., İ.Y.H., M.O., A.M., B.S., M.E., A.F., A.S., N.A.T., İ.A. ve M.M. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTerörörgütDEAŞOperasyon
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