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Mersin'de "huzur ve güven" operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Mersin'de, polis ekiplerinin "huzur ve güven" operasyonunda farklı suçlara karıştıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 09:17
Mersin'de "huzur ve güven" operasyonunda 10 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "silahla yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı kavga" suçlarını organize olarak işlediği öne sürülen 17 zanlının kimliği tespit edildi.
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti "huzur ve güven" operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.
Eş zamanlı baskınlarda, bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.
Operasyonda 10 zanlı yakalandı, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca ve 164 fişek ele geçirildi.
Polisin, adresinde bulunmayan 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinHuzurGüvenOperasyon
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