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Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor

Mersin Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını 3'üncü gününde, Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ise 2'nci gününde devam ediyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Temmuz 2021 Cuma 09:25
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Mersin'de iki ilçedeki yangınlar devam ediyor

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan, poyrazın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını, 3'üncü gününde halen devam ediyor. Poyrazın güçlü olduğu bölgede yangın, ilçe merkezini tehdit etmeye devam ederken, 3 günde Durahan, Karaseki, Yenikaş, Merkez, Cumhuriyet mahalleleri tahliye edildi. Kırsal alanda evlere de sıçrayan yangının söndürülmesi için gece boyu karadan sürdürülen çalışmalara, günün ışımasıyla birlikte havadan da destek verilmeye başlandı. Öte yandan Silifke ilçesinde dün sabaha karşı başlayan orman yangını da poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. İlçede Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Hırmanlı, Bağalanı ve İmamuşağı mahallelerinde evler tahliye edildi. Evlerden tahliye edilen vatandaşlar, oluşturulan kriz masası tarafından ilçede bulunan otel, pansiyon ve yurtlara yerleştirildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinAydıncıkOrmanYangın
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