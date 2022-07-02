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Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü

MERSİN'in Mut ilçesinde girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen kamyondaki 4 kişi, hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:58
Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü

Kaza, gece saatlerinde Mut- Karaman kara yolu Yapın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Topal'ın virajda kontrolünü kaybettiği 33 B 4458 kamyon, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, hurdaya dönen kamyondan sürücü Topal ile Abdülselam Dündar ve Bahattin Dündar'ın cansız bedenlerini çıkardı. Yaralanan Abdülgafur Acar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersiMutMutKaraman KarayoluKazaTrafik Kazası
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