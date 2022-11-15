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Mersin'de organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ operasyonu: 42 gÃ¶zaltÄ±

MERSÄ°N'deÂ organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ÅŸÃ¼phelisi 51 kiÅŸiye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyondaÂ 42 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 09:54
Mersin'de organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ operasyonu: 42 gÃ¶zaltÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžubesi ekipleri, kendilerini stajyer savcÄ±, savcÄ± Ã§ocuÄŸu, avukat, polis memuru ve Ã§arÅŸÄ± mahalle bekÃ§isi gibi unvanlarla tanÄ±tarak davalarÄ± kendi lehlerine olacak ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rabileceklerini iddia eden dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, sigorta primi yatÄ±rmayarak paravan ÅŸirketler Ã¼zerinden dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapan ÅŸÃ¼phelilerÂ ve tefecilik suÃ§una karÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 10 ÅŸÃ¼phelinin, dava ve soruÅŸturma dosyasÄ± bulunan kiÅŸilerle irtibat kurduklarÄ±, kendilerini kamu gÃ¶revlisi gibi unvanlarla tanÄ±tarak gÃ¼ven kazandÄ±ktan sonraÂ davalarÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede kendi lehlerine olacak ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rabileceklerini sÃ¶yleyerek, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 1 milyon TL haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±klarÄ± tespit edildi.Â 

SGK'YI ZARARA UÄžRATMIÅžLAR

34 ÅŸÃ¼phelinin ise kurduklarÄ± paravan ÅŸirketler Ã¼zerinden bazÄ± kiÅŸilere sigortalÄ± baÅŸlangÄ±cÄ± yaptÄ±rdÄ±klarÄ±, ancak primlerini yatÄ±rmadÄ±klarÄ±, bu kiÅŸilerin sigortalÄ±larÄ±n faydalandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m haklardan yararlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak Sosyal GÃ¼venlik Kurumu'nu yÃ¼klÃ¼ miktarda zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± belirlendi.

Yine Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda 7 ÅŸÃ¼phelinin de tefecilik suÃ§unu iÅŸleyerek haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

42 GÃ–ZALTI

Teknik ve fiziki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan polis, operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±. 300 personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, dron destekli operasyonda 42 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerine yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da sahte polis kimliÄŸi, polis yelekleri, Ã§ok sayÄ±da pompalÄ± tÃ¼fek, tabanca ve yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan elde edilen Ã§anta iÃ§erisine saklanmÄ±ÅŸ 'geÃ§ersiz' yazÄ±lÄ± yÃ¼klÃ¼ miktarda dolar banknotlarÄ± ele geÃ§irildi.

ÅžÃ¼pheliler emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 9 kiÅŸiyi yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinSuÃ§Ã¶rgÃ¼tKOMOperasyon
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