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Mersin'de PKK operasyonu; HDP'li ilçe yöneticileri dahil 9 gözaltı

MERSİN'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:31
Mersin'de PKK operasyonu; HDP'li ilçe yöneticileri dahil 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Metina ile Zap bölgelerine yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine katılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla ilgili yalan haberler yapan; terör örgütünün eylem çağrılarını, faaliyetlerini ve ölen teröristler için sözde 'şehit' diyen, örgüt mensuplarını övücü sloganlar atarak yürüyüş düzenleyenlerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat ile birlikte dron destekli 213 polisin katılımıyla 12 adrese gerçekleştirilen operasyonda; HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E., Toroslar İlçe Başkanı İ.D., ilçe yöneticileri G.B., S.M., Z.A., M.H., S.O. ve F.A. ile Toroslar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi H.B. gözaltına alındı. Adreslerde bulunamayan HDP Mersin il yöneticisi E.A., Akdeniz ilçe yöneticisi E.E. ve Toroslar ilçe yöneticisi H.B. ise aranıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinPKKKCKTerörörgütTeröristOperasyonGözaltı
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