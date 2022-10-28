Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 13  gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'ya yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi. Ekipler, bu sabah özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 15 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 9 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.