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Mersin'de ruhsatsız 61 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildi

Mersin'de ruhsatsız 61 tabanca, 10 otomatik av tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve 12 anahtarlık görünümlü silah ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

21 Mart 2023 Salı 10:58
Mersin'de ruhsatsız 61 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildi

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç örgütleriyle irtibatlı şekilde yasa dışı silah ticaretiyle uğraştıkları tespit edilen 4 şüpheli takibe alındı.
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin katılımıyla dron destekli düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Şüphelilerin ikametleri ve araçlarındaki aramalarda, ruhsatsız 61 tabanca, 10 otomatik av tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 anahtarlık görünümlü silah ile 54 tabanca şarjörü, 250 tabanca fişeği, 22 tüfek fişeği, 26 tabanca namlusu ve 30 silah parçası ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinSilahKaçakKaçakçılık
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