Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşenlere yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapanlara yönelik harekete geçti. Tanık ve müşteki beyanları, diğer teknik imkanlarla uzun süren takip sonrası yapılan somut delillendirmeler sonucu 17 şüphelinin, 40 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı şafak vakti yapılan operasyonda 200 polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16 şüpheli, gözaltına alınırken, aramalarda ise 23 tapu belgesi, 33 senet, 1 çek, 19 kimlik fotokopisi, 1 ajanda, toplam 23 bin 100 TL ele geçirildi. 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, şüpheliler, işlemlerinin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.