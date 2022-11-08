Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.331,66
ALTIN
996,28
DOLAR
18,56
STERLİN
21,38
EURO
18,60
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Menemen Belediyesi'nden arsa satış...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

MERSİN merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

08 Kasım 2022 Salı 09:55
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Emekli öğretmen, eski askeri okul öğrenci, meslekten ihraç edilmiş polis ve askerlerin de aralarında olduğu 15 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için Mersin, Kars ve Hakkari'de şafak vakti baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.

14 GÖZALTI

Mersin merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinFetöTerörörgütOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi
Ordu ve Samsun'da 7 kişi, mantardan zehirlendi
Kilolarca esrarla yakalandı, 'İçiciyim' dedi
Kilolarca esrarla yakalandı, 'İçiciyim' dedi
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans