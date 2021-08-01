Mersin’deki orman yangınlarının tamamı kontrol altında

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, ilçe merkezine ve Duruhan Mahallesi’ne de sıçradı. Yerleşim yerleri tahliye edildi. Bu yangınlar, yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle dün kontrol altına alındı.

Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi’nde de 28 Temmuz’da çıkan orman yangını da 29 Temmuz’da kontrol altına alındı. Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi’nde ise 29 Temmuz’da orman yangını çıktı. Geniş araziye yayılan yangın, Akdere ve Yeşilovacık mahallelerine de sıçradı. Bölgedeki kamp yerleri ve 2 otel boşaltıldı. Alevler, bazı evlere de zarar verdi. Çok sayıda hayvan öldü. Yangın söndürme ekiplerinin yoğun mücadelesine vatandaşlar da destek verdi. 30 Temmuz günü Silifke, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinin sınırında yer alan Dedeler Mahallesi’nde de yangın çıktı. Bölgedeki yangınların tamamı bugün sabah kontrol altına alındı. Böylece 3 ilçede son 4 günde çıkan 8 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

Bu arada, yanan bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Binlerce dönüm ormanlık alan kül olurken, kesin hasar tespitinin söndürme işlemlerinin tamamen bittikten sonra yapılacağı öğrenildi.