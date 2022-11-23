Meryem öğretmen, 'Öğrencileri üşümesin' diye odun kırıp, soba yakıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi'nde mezun olan Meryem Duran, 3 yıl önce Tuşba ilçesine bağlı kırsal Kolsatan Mahallesi'nde göreve başladı. Saray ilçesi Kepir Mahallesi'nde doğan 6 kardeşten en küçüğü olan Duran, kısa sürede hem öğrencilere hem de mahalle halkına kendini sevdirdi. Kolsatan İlkokulu'nda çocukları geleceğe hazırlayan Duran, ders vermenin yanı sıra okulun diğer işlerini de üstleniyor. Temizlik görevlisi ile temizlik yapan Duran, kış mevsiminde ise odun kırıp, sobayı yakarak öğrencilerine sıcak ortam hazırlıyor. 14 çocuğa ders veren Duran, öğrencilerle sosyal aktiviteleri de ihmal etmiyor. Azmi ve fedakarlığı ile dikkati çeken Meryem Duran'ın çalışmaları sonrası, Tuşba Belediyesi de Kolsatan İlkokulu'na oyun parkı kurdu.

'BENİM İÇİN AĞLADIKLARINI GÖRDÜM'

İşini severek yaptığını anlatan Meryem Duran, "Sabah erken saatlerinde personelimiz ile birlikte okula gelip sobamızı yakıyoruz. Daha sonra da derslerimize başlıyoruz. Çocuklarım gerçekten çok terbiyeli. Öğrenci-öğretmen ilişkisini anlatmak ise çok zor. Birinin parmağına zarar gelse çok üzülürüm. Zarar görmemesi için de elimden geleni yapıyorum. Onlar da bunu gördüler. Çok vefalı çocuklar, onları çok seviyorum, onlar da beni seviyor. Ara tatile gittiğimde benim için ağladıklarını gördüm. Rabb’im, onların yolunu açık etsin" dedi.

'GERÇEKTEN EĞİTİME İHTİYAÇLARI VAR'

Okulun hem yetkili müdürü hem öğretmeni olan Duran, "Gerek şartlar gerek zorluklar olsun; elimizden geldiğince üstesinden gelmeye çalıştık. Kırsal mahallelerdeki çocukların gerçekten eğitime ihtiyacı var. Öğrencilerimiz mutlu olduklarında, biz de kendimizi mutlu hissediyoruz. Onların gülümsemesi; bazen ilaç gibi geliyor. 3 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Buraya ilk geldiğimde okulda bazı eksiklikler vardı. Sağ olsun Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yardımcı oldular" diye konuştu.

'BÖLGEDEKİ DURUM DEĞİŞMEYE BAŞLADI'

Yıllar önce kız çocuklarının okula gidemediği bir bölgede yaşadığını, ailesinin ise kendisine hep destek olduğunu aktaran Duran, "Bölgedeki bu durum değişmeye başladı. Ailem okumam için hep destek oldu ve çok güzel yetiştirdiler. Ben de olabildiğince bunu öğrencilerime yansıtmaya çalışıyorum. Buradan tüm öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum. Şehit olan öğretmenlerimize ise Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.