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Meteoroloji'den Ege için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanak etkili olacağı belirtilerek, olası sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
16 Ekim 2021 Cumartesi 12:31
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Meteoroloji'den Ege için 'sağanak' uyarısı

ANKARA, (DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Ege Bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca sağanağın saat 14.00 ile 21.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

DHA

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