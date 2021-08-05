Milas'ta termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.