Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1413.8
ALTIN
495.81
DOLAR
8.5121
STERLİN
11.8487
EURO
10.0949
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
Kışlık yakacak satın alınacak
Kışlık yakacak satın alınacak
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...

Milas'ta termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ağustos 2021 Perşembe 09:38
0 Okunma
Milas'ta termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat  termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasOrmanYangınItfaiyeKemerköy Termik Santrali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nusaybin’in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Nusaybin’in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün
Karacasu'daki yangında 3'üncü gün
Ankara'da kayıp Şirin Dilan'dan 'zorla tutuluyorum' mesajı
Ankara'da kayıp Şirin Dilan'dan 'zorla tutuluyorum' mesajı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans