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Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü

DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2022 Pazar 09:22
Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı: 1 ölü

Kaza, saat 21.00 sıralarında E- 88 yolu Çalatlı köyü geçişinde meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek'e N.Ş.'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı TIR da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'in yaşamını yitirdiği belirledi. Rıza Kayaalp ile TIR sürücüsü N.Ş., ifade için ifadeleri merkeze götürüldü. 

Kazayla ilgili başlatılan incele sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli GüreşçiRıza KayaalpKazaTrafik Kazası
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