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Minibüs akaryakıt istasyonun fiyat panosuna çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

AĞRI'da direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarpan minibüsün sürücüsü Mehmet Sinay ile araçta bulunan Murat Aktaş hayatını kaybetti.  Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyhan Aktaş'ın tedavisi sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Haziran 2022 Pazar 11:41
Minibüs akaryakıt istasyonun fiyat panosuna çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ağrı Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden kent merkezine seyir halindeki Mehmet Sinay yönetimindeki 33 KOC 42 plakalı kapalı kasa minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait fiyat panosuna çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet Sinay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki Seyhan Aktaş ile Murat Aktaş’ı yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat Aktaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyhan Aktaş’ın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıAğrı Sanayi SitesiEleşkirtBenzin IstasyonuIstasyonPanoMinibüsKazaTrafik Kazası
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