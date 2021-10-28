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Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 12 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 12 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ekim 2021 Perşembe 11:01
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Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 12 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar yolunda meydana geldi. Emin Kınay (48) yönetimindeki 20 ACP 014 plakalı yolcu minibüsü, Burak Sevinç (27) yönetimindeki 16 S 6219 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan yolcular Beyzanur Toy (17), Mesude Toy (61), Kadriye Güldoğan (66), Mehmet Narin (72), Ümmühan Kılıç (73), Canip Acar (78), Nuri Bayram (79), Musa Öz (20), İsmail Asa (70) ve Ferhat Demirdöver (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mesude Toy ve Kadriye Güldoğan’ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan Musa Öz, "Köyden geliyorduk. Önümüze araç çıktı, ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölKazaTrafik Kazası
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