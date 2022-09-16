Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendis için gözü yaşlı bekleyiş

Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar’ın, 7 Eylül günü akşam saatlerinde gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar, bulanamadı. Kahire Büyükelçiliği’nce Mısır makamlarına bilgi verilen olayla ilgili başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi. Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları sürüyor.

Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ülkede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarını takip ettiği gemicinin Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde umutlu bekleyişini sürdüren hemşire annesi Arzu ve öğretmen babası Sinan Acar, kaybolan çocuklarının bulunmasını istiyor.

'YÜREĞİM YANIYOR’

Çocuğu ile en son görüşmesini anlatan Sinan Acar, "En son görüşmemizde oğlum gitmesen havalar biraz daha ılısa dedik. ‘İlla babacım gideceğim, bu benim mesleğim. Çalışmak istiyorum’ dedi. Ayın 5’inde geminin kaptanıyla Mısır’a gittiler. Gemiye binince görüştük. İlk gün kendisine ‘dinlen’ denmiş. Oğlum da kamarasına gidip istirahate çekilmiş. Ertesi gün oğlumu aradık, ulaşamadık, ortada yok. Devletimiz, herkes bizleri aradı, Cumhurbaşkanı danışmanı aradı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz var. Çocuğum bulunsun istiyorum. Yüreğim yanıyor. Cumhurbaşkanım, aramalar genişletilsin. Devletime, herkese teşekkür ederim. Milletimiz dualarını esirgemesin" dedi.

Elinde oğlunun fotoğrafıyla gözyaşı döken Arzu Acar da "Çocuğum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Çocuğumu oralarda bırakmasınlar. Cumhurbaşkanımıza, devletimize güveniyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Aramalar devam etsin" diye konuştu.

'ULUSLARARASI ARAMA-KURTARMA FAALİYETİ BAŞLATILDI'

Geminin bağlı olduğu Movers Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Son derece hızlı bir seklide bireysel ve uluslararası bir arama-kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. Arama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi gereği ve taleplerimiz üzerine, sürecin en başından bu yana bize büyük destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığımızın talebi üzerine Kahire Büyükelçiliğimiz marifetiyle Mısır makamlarına bilgi verilerek arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edilmiştir. Bu kapsamda, yerel arama-kurtarma faaliyetleri halen sürdürülmekte olup, kayıp personelimizin bir an önce bulunmasına olan inanç ve umudumuzu korumaktayız. Kardeşimiz için sizlerin de dualarınızı eksik etmeyeceğinizi umarak, ortaya konan bu büyük çaba sonucunda iyi haberler almayı ümit ediyoruz. Ayrıca kayıp personelimizin, değerli ailesi ile de yakın temas ve irtibatta kalarak kendilerini gelişmelerden sürekli haberdar ediyoruz."